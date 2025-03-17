Спорт

Пять комплектов медалей завоевали псковские боксеры на соревнованиях в Калининграде

Пять комплектов медалей завоевали псковские боксеры на соревнованиях в Калининграде, которые проходили с 19 по 24 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации бокса Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация бокса Псковской области

Завершилось первенство Северо-Западного Федерального округа по боксу среди юниоров и юниорок (17-18, 19-22 года), где команда Псковской области завоевала следующие награды:

1 место: Светлана Олексий, Лидия Шутова.

2 место: Илона Ляман, Алексей Белавин.

3 место: Данил Грипп.

Спортсменов тренируют: Игорь Зуев, Вадим Голик, Алексей Корольков, Юрий Федоров, Георгий Кунгурцев.