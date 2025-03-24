Спорт

Середкинская школа завоевала «золото» в соревнованиях по мини-футболу

Середкинская школа завоевала золотую медаль в соревнованиях по мини-футболу среди юношей 2013-2014 годов рождения, посвященных борьбе с наркотиками, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

По результатам соревнований команда Стремуткинской школы завоевала «серебро», а команда Родинской школы «бронзу».

Лучшим вратарем турнира стал ученик Родинской школы Андрей Иванов.

«Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших успехов! Также отметим, что в Псковском муниципальном округе проводятся мероприятия профилактическая акция "Сообщи, где торгуют смертью", чтобы привлечь неравнодушных граждан к противодействию незаконному обороту наркотиков», - отметили в администрации.

Сообщить о противозаконных действиях можно по телефонам: