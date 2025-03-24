Спорт

80-летие отметила псковичка на массовом забеге на Набережной реки Великой

148-й старт «5 вёрст» прошёл на Набережная реки Великой в Пскове вчера, 29 марта. В забеге приняли участие 114 спортсменов, 19 из который смогли установить новые личные рекорды. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «5 Вёрст Псков».

Фото здесь и далее: «5 вёрст Псков»/ сообщество ВКонтакте

Забег традиционно начался с утренней разминки, которую в этот раз провёл Игорь Яшкин. На этот старт прибыл Станислав Стоян из парка «5 вёрст Пестовский». У него в копилке посещений 76 парков, 121 финиш и 63 волонтерства.

Главным событием старта стало всеобщее поздравление с 80-летием постоянной участницы Любови Семеновой, которая отметила своё 80-летие.

Всего на забег прибыло семь новых участников: Иван Пугавьев, Сергей Панов, Андрей Гладилин, Елена Суркова, Светлана Прохорова, Татьяна Малахова, Егор Межуев.