Спорт

Сезон соревнований по велоспорту в Псковской области стартует в конце мая

Сезон проведения всероссийских соревнований по велосипедному спорту в Псковской области в 2025 году стартует в конце мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В период с 26 по 28 мая на территории города Великие Луки и Новосокольнического муниципального округа пройдет первенство Псковской области и всероссийские соревнования памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира Александра Зиновьева.

31 мая в Великих Луках пройдет IV Всероссийская массовая гонка, посвященная Всемирному дню велосипедиста.

Кубок Псковской области по случаю Дня России, а также всероссийские соревнования на призы победителя Велогонки мира Юрия Захарова состоятся 13 — 15 июня. Гонки пройдут на территории города Пскова, Печорского и Палкинского муниципальных округов.

28 мая и 23 августа Печорский муниципальный округ встретит чемпионат Псковской области по маунтинбайку и кроссу-кантри.

С 7 по 12 июля на территории Пушкиногорского и Островского муниципальных районов пройдут первенство России и всероссийские соревнования в многодневной гонке.

Чуть позднее, с 19 по 20 июля в Великих Луках состоится региональный турнир на призы председателя Псковского областного совета профессиональных союзов.

Начало осени будет ознаменовано первенством Псковской области по велосипедному спорту памяти заслуженного тренера России Анатолия Сидорова. Соревнования пройдут в южной столице региона в начале сентября.

Завершится цикл гонок Кубком Псковской области памяти велопутешественника Глеба Травина. За награды турнира велосипедисты поборются 20 и 21 сентября в Печорском и Палкинском муниципальных округах.

Для участия в подготовке и проведении соревнований велосипедному спорту на территории Псковской области создан организационный комитет, в рамках работы которого, в том числе, будут обсуждаться вопросы безопасности проведения мероприятий.