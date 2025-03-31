Спорт

«Динамо» СПб отправило в аренду в «Луки-Энергию» 19-летнего полузащитника

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Динамо» Артём Гавриленко проведет этот сезон в ФК «Луки-Энергия» из Великих Лук. Об этом сообщил официальный Telegram-канал футбольного клуба «Динамо» Санкт-Петербург.

«Желаем Артему набраться игрового опыта, проявить свои лучшие футбольные качества в аренде и вернуться к нам в своих лучших кондициях!» — говорится в сообщении.

Гавриленко является воспитанником петербургского «Зенита». Футболист перебрался «Динамо» летом 2023 года в качестве свободного агента.