Спорт

Максим Борисюк: 10 000 шагов – достаточная нагрузка для неспортивных людей

Для поддержания тонуса и улучшения состояния сердечно-сосудистой системы достаточно 10 000 шагов для людей, которые не имеют возможности заниматься спортом. Таким мнением поделился главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Движение – это жизнь. Начнем с того, что с возрастом метаболизм замедляется. Единственное, что может его ускорить, это движение. Физическая нагрузка развивает мышцы, которые потребляют большее количество кислорода, ускоряя метаболизм, также сгорают быстрые углеводы», – подчеркнул главврач.

Максим Борисюк добавил, что занятие спортом помогает организму пролонгировать его здоровое состояние.

«Для тех людей, которые не занимаются спортом, 10 000 шагов – это та нагрузка, которая поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Во время нагрузок у нас вырабатывается тестостерон, у мужчин и у женщин, он нужен для роста мышц. Для его производства нужен холестерин, соответственно, чем больше растут мышцы, тем выше метаболизм. Занимаясь спортом, мы снижаем уровень холестерина», – заключил Максим Борисюк.