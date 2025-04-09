Спорт

Псковскую областную «Федерацию-ММА» признали лучшей в СЗФО

Прошла ежегодная церемония награждения «Лучшие в ММА», организованная Союзом ММА России. Мероприятие стало ярким финалом спортивного года, объединившим тренеров, спортсменов, судей и региональные федерации. По результатам работы за 2024 год Псковская областная «Федерация-ММА» вошла в топ-10 России по эффективности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной «Федерации ММА».

Фото здесь и далее: Псковская областная «Федерация ММА»

Псковская областная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» стала лучшей в Северо-Западном федеральном округе. Руководитель федерации Аркадий Мурылев был награжден «За вклад в развитие» ММА на территории РФ и почетной грамотой за выдающиеся достижения и преданность делу.

На торжественной церемонии президент Союза ММА России Виктор Дроздов отметил, что: «Проведение таких церемоний — не просто традиция. Это дань уважения тем, кто своими победами, трудом и характером укрепляет дух нашего народа. ММА — это не только спорт силы, но и школа мужества, патриотизма и несгибаемой воли. Каждый из вас — пример для молодого поколения, доказательство того, что русский характер непобедим!»