Первенство СЗФО по футболу среди девушек и смешанных команд пройдет в Пскове с 12 мая

С 12 по 16 мая в Пскове состоится первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди девушек трех возрастных категорий, а также межрегиональные соревнования смешанных команд мальчиков и девочек до 12 и до 10 лет, сообщили в объединении федераций по футбола Северо-Запада.
Организатором мероприятий выступает Объединение футбольных федераций «Северо-Запад» (ОФФ «Северо-Запад»), которое уже начало прием заявок от участников.
Турниры пройдут на псковском стадионе «Машиностроитель». Первенство СЗФО среди девушек будет проведено в трех возрастных категориях — до 17 лет, до 15 лет и до 13 лет. Победители получат право выступить в первенстве России.
Для юных футболистов до 12 и до 10 лет запланированы межрегиональные турниры среди смешанных команд зоны «Северо-Запад», где участники смогут побороться за путевку на всероссийские соревнования.
Участие в турнирах бесплатное, заявочные взносы отменены. За дополнительной информацией и вопросами касательно участия можно обратиться к спортивному менеджеру ОФФ «Северо-Запад» Валерию Ивановичу Видриху по телефону +7 (911) 210-15-97 или электронной почте vidrikh@nwfootball.ru.
Место проведения финальных этапов определит Российский футбольный союз (РФС).