Спорт

Первенство СЗФО по футболу среди девушек и смешанных команд пройдет в Пскове с 12 мая

С 12 по 16 мая в Пскове состоится первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди девушек трех возрастных категорий, а также межрегиональные соревнования смешанных команд мальчиков и девочек до 12 и до 10 лет, сообщили в объединении федераций по футбола Северо-Запада.

Организатором мероприятий выступает Объединение футбольных федераций «Северо-Запад» (ОФФ «Северо-Запад»), которое уже начало прием заявок от участников.

Турниры пройдут на псковском стадионе «Машиностроитель». Первенство СЗФО среди девушек будет проведено в трех возрастных категориях — до 17 лет, до 15 лет и до 13 лет. Победители получат право выступить в первенстве России.

Для юных футболистов до 12 и до 10 лет запланированы межрегиональные турниры среди смешанных команд зоны «Северо-Запад», где участники смогут побороться за путевку на всероссийские соревнования.

Участие в турнирах бесплатное, заявочные взносы отменены. За дополнительной информацией и вопросами касательно участия можно обратиться к спортивному менеджеру ОФФ «Северо-Запад» Валерию Ивановичу Видриху по телефону +7 (911) 210-15-97 или электронной почте vidrikh@nwfootball.ru.

График соревнований:

Девушки до 17 лет (2009–2011 гг.р.)

Продолжительность матча : два тайма по 35 минут.

: два тайма по 35 минут. Финальный этап: с 8 по 18 августа.

Девочки до 15 лет (2011–2013 гг.р.)

Продолжительность матча : два тайма по 30 минут.

: два тайма по 30 минут. Финальный этап: с 7 по 17 июля.

Девочки до 13 лет (2013–2015 гг.р.)

Формат игры : семь полевых игроков и вратарь.

: семь полевых игроков и вратарь. Продолжительность матча : два тайма по 25 минут.

: два тайма по 25 минут. Финальный этап: с 10 по 20 августа.

Смешанные команды до 12 лет

Формат игры : шесть полевых игроков и вратарь.

: шесть полевых игроков и вратарь. Продолжительность матча : два тайма по 25 минут.

: два тайма по 25 минут. Финальный этап: с 1 по 11 июня.

Смешанные команды до 10 лет

Формат игры : четыре полевых игрока и вратарь.

: четыре полевых игрока и вратарь. Продолжительность матча : два тайма по 20 минут.

: два тайма по 20 минут. Финальный этап: со 2 по 12 июня.

Место проведения финальных этапов определит Российский футбольный союз (РФС).