Спорт

Домашний футбольный матч Второй лиги проведет «Луки-Энергия» 12 апреля

Домашний матч 3-го тура LEON-Первенства по футболу Второй лиги «Дивизиона Б» сезона 2025 года проведет футбольная команда «Луки-Энергия» на стадионе «Экспресс» с командой «Тверь» 12 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрация города Великие Луки.

Раннее в рамках первенства великолучане семь раз встречались с этой командой и только дважды добивались успеха. В пяти матчах успех праздновал соперник. Один поединок, проходивший в рамках Кубка России в Великих Луках, завершился победой «Луки-Энергии» – 3:0.

Матч начнётся в 15:00.

Великолучан приглашают на стадион «Экспресс», чтобы поддержать команду.