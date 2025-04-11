Спорт

Печорские восьмиклассники стали победителями XVII областной спартакиады учащихся

Ученники восьмого класса Печорской десткой спортивной шоклы стали победителями XVII Областной Спартакиады учащихся, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в своем Telegram-канале глава муниципального округа Валерий Зайцев.

Фото здесь и далее: Валерий Зайцев / Telegram-канал

Соревнования состоялись сегодня, 12 апреля.

Организатором мероприятий выступила Печорская спортивная школа. В соревнованиях приняли участие 16 команд, состоящих из 160 юношей и девушек, представляющих различные районы Псковской области.

«Гордимся, что команда нашего округа завоевала первое место! "Серебро" сегодня - у псковичей, "бронза" - у спортсменов из Невеля», - заключил Валерий Зайцев.