Спорт

Сборная прокуратуры Псковской области стала призером Кубка по мини-футболу

Сборная прокуратуры Псковской области стала призером Кубка по мини-футболу памяти прокурора Дзержинского района города Москвы Валерия Севрюгина, погибшего при исполнении служебных обязанностей 7 июня 1990 года. Соревнования прошли Северном спортивном центре Олимпийского комплекса «Лужники», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области.

Фото здесь и далее: прокуратура Псковской области

В этом году турнир был приурочен к важной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Среди прокурорских работников в соревнованиях приняли участие 36 команд из 33 регионов России. В очередной раз призером стала сборная прокуратуры Псковской области. Мы заняли 3 место во Всероссийском турнире среди команд органов прокуратуры России В состав команды также входили коллеги из прокуратуры г. Санкт-Петербурга, Республики Коми и Мурманской области.

«На групповом этапе наша сборная обыграла команды прокуратуры города Москвы, Южного федерального округа, одну из двух команд Приволжского федерального округа. Вышли в 1/2 финала, где по пенальти уступили будущему чемпиону турнира - команде Приволжского федерального округа», - рассказали в прокуратуре.