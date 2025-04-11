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Сборная прокуратуры Псковской области стала призером Кубка по мини-футболу

13.04.2025 11:40|ПсковКомментариев: 0

Сборная прокуратуры Псковской области стала призером Кубка по мини-футболу памяти прокурора Дзержинского района города Москвы Валерия Севрюгина, погибшего при исполнении служебных обязанностей 7 июня 1990 года. Соревнования прошли Северном спортивном центре Олимпийского комплекса «Лужники», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области.

Фото здесь и далее: прокуратура Псковской области

В этом году турнир был приурочен к важной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Среди прокурорских работников в соревнованиях приняли участие 36 команд из 33 регионов России. В очередной раз призером стала сборная прокуратуры Псковской области. Мы заняли 3 место во Всероссийском турнире среди команд органов прокуратуры России  В состав команды также входили коллеги из прокуратуры г. Санкт-Петербурга, Республики Коми и Мурманской области.

«На групповом этапе наша сборная обыграла команды прокуратуры города Москвы, Южного федерального округа, одну из двух команд Приволжского федерального округа. Вышли в 1/2 финала, где по пенальти уступили будущему чемпиону турнира - команде Приволжского федерального округа», - рассказали в прокуратуре.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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