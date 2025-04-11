Спорт

В Великих Луках прошел открытый городской турнир по каратэ

Открытый городской турнир по каратэ «Кубок города воинской славы Великие Луки» состоялся 12 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной федерации.

Фото здесь и далее: Антон Потебня

В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Новосокольников и Невеля. Участники боролись за победу в трех дисциплинах: индивидуальном кумите, индивидуальном ката и командном кумите.

Город Псков на турнире представлял клуб Будокан «АТЭМИ». Спортсмены из Пскова показали отличные результаты, завоевав в общей сложности 58 медалей: 17 золотых, 18 серебряных и 23 бронзовых.

Как рассказал председатель спортивной федерации города Пскова Антон Потебня: «Мы очень гордимся нашими спортсменами и удовлетворены результатами турнира. Уже через неделю пройдет Первенство и Чемпионат СЗФО, и данный турнир был отличной репетицией предстоящего старта».