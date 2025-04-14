Спорт

Юный воспитанник псковского клуба Nordman стал финалистом турнира по настольному теннису в Петербурге

По итогам прошедших соревнований по настольному теннису в число финалистов вошел псковский школьник - воспитанник клуба Nordman Глеб Горюнов, сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: страница Юрия Сорокина ВКонтакте

Региональные соревнования по настольному теннису «Будущее России. Пташки-первоклашки» завершились 13 апреля в Санкт-Петербурге. Соревнования проводились среди мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет.

Горюнов Глеб вошел в число финалистов турнира. Тренирует юного теннисиста Алексей Швецов.

«Поздравляю спортсменов с достойным результатом! Главное - продолжать усиленные тренировки и сохранять стремление к победе!» - добавил Юрий Сорокин.