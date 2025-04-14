Команда «Торнадо» Псков стала победителем юношеского турнира по хоккею «Памяти подвига воинов-десантников 6-ой роты ВДВ» среди команд 2009-2010 годов рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации хоккея Псковской области.
Фото здесь и далее: Псковский хоккей / «ВКонтакте»
По итогам турнира лучшими в составе «Торнадо» признаны:
за 7-е место боролись «Спартак» Санкт-Петербург — «Йети» Великий Новгород 1:3 (1:0, 0:2, 0:1). За 5-е место - «Карелия» Кондопога — «Морские львы» Москва 5:6 (3:2, 2:3, 0:1). За 3-е место - «Мезон» Санкт-Петербург — «Гомель» 6:4 (1:1, 3:2, 2:1).
В финале сражались «Торнадо» Псков — «Арктика» Мурманск 7:4 (4:2, 2:0, 1:2).
Соревнования проходили с 11 по 13 апреля в Ледовом дворце Пскова.