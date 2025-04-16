Спорт

Зал спортивных единоборств начнут строить в Острове в следующем году

Строительство зала для проведения занятий по спортивным единоборствам обсудил на личном приеме граждан по поручению президента Российской Федерации губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото: правительство Псковской области

Заявитель из Острова от лица родителей города обратилась с просьбой оказать содействие в создании зала для проведения занятий по спортивным единоборствам.

«Дети много занимаются единоборствами. У нас есть бокс, кикбоксинг, кудо, тхэквондо, но все это проходит в спортзале на коммерческой основе. Хотелось бы в нашем городе иметь специально оборудованный зал для единоборств. Желание есть, а также и тренерский состав, который этим бы занимался», — сказала местная жительница.

Михаил Ведерников согласился, что муниципалитеты нуждаются в развитии спортивной инфраструктуры. Глава региона сообщил, что в этом году будет разработана проектно-сметная документация, а в следующем приступят к строительству объекта.