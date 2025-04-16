Зал спортивных единоборств начнут строить в Острове в следующем году

Строительство зала для проведения занятий по спортивным единоборствам обсудил на личном приеме граждан по поручению президента Российской Федерации губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.
Фото: правительство Псковской области
Заявитель из Острова от лица родителей города обратилась с просьбой оказать содействие в создании зала для проведения занятий по спортивным единоборствам.
Михаил Ведерников согласился, что муниципалитеты нуждаются в развитии спортивной инфраструктуры. Глава региона сообщил, что в этом году будет разработана проектно-сметная документация, а в следующем приступят к строительству объекта.