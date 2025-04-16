ФК «Псков» примет участие в чемпионате Северо-Запада по футболу

Стали известны даты чемпионата СЗФО и Кубка Северо-Запада по футболу среди мужских команд сезона 2025 года. За трофеи поборются шесть клубов из шести регионов. Об этом сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.
Состав участников чемпионата СЗФО:
Чемпионат СЗФО пройдет в два этапа. Первый этап продлится с 21 мая по 13 августа. Четверка сильнейших команд выйдет во второй этап — с очками, набранными в матчах друг с другом. Решающий мини-турнир будет проведен в два круга. Игры состоятся с 23 августа по 1 октября.
Участники чемпионата параллельно выступят в Кубке Северо-Запада. На стадиях четвертьфинала и полуфинала соперники проведут друг с другом два матча.
В четвертьфиналах сыграют:
«ГУОР-Карелия» — «Химик» (первый матч 24 мая, ответный — 30 июня)
«Псков» — «Тосно» (первый матч 27 мая, ответный — 19 июля)
Прошлогодние финалисты Кубка Северо-Запада, «Север» и СШ «Ленинградец», стартуют с полуфинальной стадии. Мурманчане встретятся с победителем пары «Химик» — «ГУОР-Карелия», а команда из Ленобласти — с «Псковом» или «Тосно».
Финал Кубка Северо-Запада запланирован на 4 октября.