Псковички завоевали медали на соревнованиях по спортивной аэробике «Энергия весны»

Воспитанники спортшколы «Бригантина» завоевали 12 медалей на всероссийских и открытых соревнованиях по спортивной аэробике, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе.
Фото здесь и далее: «Бригантина»
С 14 по 17 апреля в Смоленске прошли всероссийские и открытые соревнования по спортивной аэробике «Энергия весны», в которых приняли участие спортсмены из различных регионов России, включая Владимирскую, Калининградскую, Московскую, Псковскую, Воронежскую, Тульскую, Ивановскую, Тверскую области, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.
Спортсмены псковской «Бригантины» завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали.
Победителями стали:
В возрасте 12-14 лет:
В возрасте 9-11 лет:
В возрасте 6-8 лет:
Готовили детей к соревнованиям тренеры - Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Инна Мартынова и Елена Зарываева.