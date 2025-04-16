Спорт

Псковички завоевали медали на соревнованиях по спортивной аэробике «Энергия весны»

Воспитанники спортшколы «Бригантина» завоевали 12 медалей на всероссийских и открытых соревнованиях по спортивной аэробике, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе.

Фото здесь и далее: «Бригантина»

С 14 по 17 апреля в Смоленске прошли всероссийские и открытые соревнования по спортивной аэробике «Энергия весны», в которых приняли участие спортсмены из различных регионов России, включая Владимирскую, Калининградскую, Московскую, Псковскую, Воронежскую, Тульскую, Ивановскую, Тверскую области, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Спортсмены псковской «Бригантины» завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали.

Победителями стали:

В возрасте 12-14 лет:

группа – Татьяна Падучих, Мария Бобрышева, Валерия Иванова, Лилия Моногова, Александра Руденко;

аэробик-денс - Мария Бобрышева, Ангелина Токарева, Валерия Иванова, Александра Руденко, Алиса Остапенко, Лилия Моногова, Лера Сухарева, Татьяна Падучих;

аэробик-степ - Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Ляля Васильева-Тузюк, Анжелика Гаврилаш, Ангелина Соловьева, Мария Бобрышева, Маргарита Полякова, Елизавета Колпакова.

В возрасте 9-11 лет:

аэробик-денс - Анастасия Лапина, Мирослава Горяченок, Полина Талиш, Екатерина Петрова, Мария Леонова, Виктория Пивоварова, Алиса Сафронова, София Мамаева;

аэробик-степ - Анастасия Лапина, Мирослава Горяченок, Екатерина Петрова, София Мамаева, Виктория Пивоварова, Алиса Сафронова, Полина Талиш, Мария Леонова.

В возрасте 6-8 лет:

Виктория Мартынова, Яна Колесникова, Дарья Жбанова, Дарья Меликидзе, Вероника Громова.

Готовили детей к соревнованиям тренеры - Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Инна Мартынова и Елена Зарываева.