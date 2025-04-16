Появилось расписание игр юношеского турнира по хоккею

Календарь игр юношеского турнира по хоккею «Кубок Победы» среди команд 2016-2017 годов рождения, посвящённом празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне опубликовали в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».
Расписание на 25 апреля (пятница):
- 11:00. «Тигры» Санкт-Петербург — «Торнадо» Псков
- 12:15. «Йети» Великий Новгород — «Химик» Новополоцк
- 12:15. Торжественное открытие
- 13:45. «ГудГол» Санкт-Петербург — «Экспресс» Великие Луки
- 16:15. «Химик» Новополоцк — «Тигры» Санкт-Петербург
- 17:30. «Экспресс» Великие Луки — «Торнадо» Псков
- 18:45. «ГудГол» Санкт-Петербург — «Йети» Великий Новгород
Расписание на 26 апреля (суббота):
- 9:30. «Торнадо» Псков — «Химик» Новополоцк
- 10:45. «Йети» Великий Новгород — «Экспресс» Великие Луки
- 12:00. «Тигры» Санкт-Петербург — «ГудГол» Санкт-Петербург
- 13:30. «Экспресс» Великие Луки — «Химик» Новополоцк
- 14:45. «ГудГол» Санкт-Петербург — «Торнадо» Псков
- 16:00. «Йети» Великий Новгород — «Тигры» Санкт-Петербург
Расписание на 27 апреля (воскресенье):
- 9:45. «Химик» Новополоцк — «ГУДГОЛ» С-ПБ
- 11:00. «Тигры» Санкт-Петербург — «Экспресс» Великие Луки
- 12:15. «Торнадо» Псков — «Йети» Великий Новгород
- 13:15. Награждение