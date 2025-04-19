Женская волейбольная команда псковских курсантов одержала победу на спартакиаде вузов

Женская волейбольная команда Псковского филиала Университета ФСИН России одержала победу на областной спартакиаде вузов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала.
Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России
В Пскове подведены итоги финальных игр по волейболу 16-й областной спартакиады высших учебных заведений.
По итогам соревнований победу одержала женская команда по волейболу Псковского филиала Университета ФСИН России (капитан команды – курсант 4 курса Милана Николаева).
Девушки-курсанты награждены золотыми медалями, кубком и грамотами комитета по спорту Псковской области.
В июне 2025 года курсанты Псковского филиала университета готовятся принять участие в чемпионате ФСИН России по волейболу, который пройдет в Санкт-Петербургском университете Федеральной службы исполнения наказаний.