Спорт

Женская волейбольная команда псковских курсантов одержала победу на спартакиаде вузов

Женская волейбольная команда Псковского филиала Университета ФСИН России одержала победу на областной спартакиаде вузов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В Пскове подведены итоги финальных игр по волейболу 16-й областной спартакиады высших учебных заведений.

По итогам соревнований победу одержала женская команда по волейболу Псковского филиала Университета ФСИН России (капитан команды – курсант 4 курса Милана Николаева).

Девушки-курсанты награждены золотыми медалями, кубком и грамотами комитета по спорту Псковской области.

В июне 2025 года курсанты Псковского филиала университета готовятся принять участие в чемпионате ФСИН России по волейболу, который пройдет в Санкт-Петербургском университете Федеральной службы исполнения наказаний.