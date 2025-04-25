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Приставы Псковской области успешно выступили на чемпионате по стрельбе в Архангельске

25.04.2025 15:38|ПсковКомментариев: 0

В стрелковом клубе «Профессионал» в Архангельске прошел чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников территориальных органов ФССП России. Псковские представители заняли два вторых и одно третье место, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Управление ФССП России по Псковской области на чемпионате представляли: среди мужчин — судебный пристав по ОУПДС отделения специального назначения старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Сергеев, а среди женщин — младший судебный пристав по ОУПДС отделения специального назначения прапорщик внутренней службы Анастасия Колчина.

По итогам выполнения серии упражнений Анастасия Колчина показала высокие результаты, заняв два вторых места и одно третье, подтвердив свою отличную огневую подготовку.

 

Чемпионат проводится с целью повышения уровня профессиональной подготовленности работников ФССП России к выполнению служебных задач, возложенных на них законодательством Российской Федерации. Также он направлен на совершенствование уровня физической подготовленности сотрудников, популяризацию стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия как служебно-прикладного вида спорта, формирование основ здорового образа жизни и вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом.

«Поздравляем наших сотрудников с достойным выступлением и желаем новых спортивных достижений!» - отметили в управлении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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