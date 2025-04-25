Спорт

Турнир по мини-футболу прошёл в Пскове

Турнир по мини-футболу, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл на стадионе «Локомотив» в Пскове.В ходе состязания силами померились команды УМВД России по городу Пскову, Псковского кооперативного техникума и Вечерней школы №1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Перед началом игры с приветственным словом выступили инструктор группы по работе с личным составом отдельного батальона патрульно-постовой службы старший лейтенант полиции Дмитрий Павлов, член Общественного совета при УМВД России по городу Пскову, президент псковской региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта» Алексей Караваев и главный судья соревнований Юрий Баскаков.

На турнире каждая команда продемонстрировала волю к победе, вызывая бурную реакцию болельщиков. По окончанию соревнований спортсменов наградили грамотами. Участники выразили благодарность организаторам и предложили полицейских продолжить совместные спортивные контакты.

Подобные мероприятия организовываются стражами правопорядка на регулярной основе. Они способствуют привлечению юных горожан к здоровому образу жизни, а также предупреждению правонарушений в молодежной среде.