Спорт

ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с калининградской «Балтикой-2»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграл с калининградской «Балтикой-2» со счётом 0:0 сегодня, 27 апреля. Матч пятого тура Leon-первенства по футболу Второй лиги «Дивизиона Б» прошёл на домашнем стадионе «Экспресс».

«Луки-Энергия» в пяти матчах первенства России во Второй лиге набрали девять очков и занимают четвёртое место в таблице. Отметим, что футбольный клуб на данный момент не имеет поражений в первенстве.

Напомним, 20 апреля клуб обыграл «Торпедо-Владимир» в четвертом туре первенства России со счётом 2:1.