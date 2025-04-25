Спорт

152-й забег «5 вёрст» прошёл на Набережной реки Великой в Пскове

Традиционный субботний забег «5 вёрст» прошёл на Набережная реки Великой в Пскове вчера, 26 апреля. В нём приняли участие 149 спортсменов и 19 волонтёров. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «5 вёрст Псков».

Фото здесь и далее: «5 вёрст Псков»/ сообщество ВКонтакте

Массовый старт начался с разминки, которую провела Анастасия Разгуляева, подарив участникам заряд бодрости.

К еженедельному спортивному мероприятию в эти выходные впервые присоединились сразу 16 человек. По результатам забега 19 спортсменов смогли обновить личные рекорды.