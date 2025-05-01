Участниками фестиваля «Локобол-2025» в Пскове станут более двадцати команд

21 команда заявилась на участие в региональном этапе фестиваля «Локобол-2025-РЖД». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации футбола.
По предварительной информации, в турнире примут участие команды «Стрела», «Спартак-Юниор», «Зенит-чемпионика», «Барс», «Псков», «Экспресс» (Великие Луки), «Писковичи», «Острович», «Струги Красные» и другие.
Ежегодный турнир пройдет на стадионе «Машиностроитель» 10-11 мая.
Фото: страница федерации футбола Псковской области в соцсети «ВКонтакте»