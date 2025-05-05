Спорт

Первые места в полуфинале спартакиады учащихся заняли футболисты из Дедовичей и Невеля

Завершились полуфинальные встречи 17-й областной спартакиады учащихся по футболу среди команд юношей, проходившие в Порхове и Пустошке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Хозяева соревнований оказались настолько гостеприимны, что пропустили в своих полуфиналах на первое место футболистов из Дедовичей и Невеля, заметили в центре. Юноши из Псковского района расположились на втором месте, а спортсмены из Красногородска – на третьем.

Финальные соревнования 17-й областной спартакиады учащихся по футболу пройдут в южной столице 23-25 мая, где победители полуфиналов вместе с командами из Пскова и Великих Лук разыграют призовые места.