Спорт

Более 300 псковичей сдавали нормативы ГТО на спектакле «На нашей улице Победа!»

Проверить свои спортивные навыки можно было на площадке «ГТО», которая развернулась на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове сегодня, 9 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На площадке «ГТО» любой желающий мог попробовать сдать нормативы и узнать, какой значок мог бы получить. Всего можно было сдать 4 дисциплины: наклон вперёд из положения стоя, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок в длину с места.

Участие принимали и взрослые, и дети. Как рассказали работники площадки, за первую половину дня попробовать себя в нормативах ГТО решили более 300 человек, из них многим удалось показать результат, подходящий для золотого значка.

Напомним, что на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» советскую атмосферу воссоздали благодаря переодетым актёрам, плакатам и атрибутике.