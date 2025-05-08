Спорт

Велопробег в честь 80-летия Победы прошел в Псковской области. ВИДЕО

Велопробег в честь 80-летия Победы прошел в Псковской области 9 мая, сообщается в группе велопробега в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алексей Захаренков

Маршрут пробега был следующим Старый Изборск - Шумилкино - Старый Изборск (60 км). Дальше: Старый Изборск - Палкино - Старый Изборск (еще 60 км ). Заезд проходил в свободном темпе. Средняя скорость 26-30 км/ч.

Видео: «Велопробег, посвященный 80-летнею юбилею Победы» / «ВКонтакте»

«Огромное спасибо каждому, кто присоединился к этому важному событию! Ваша энергия, улыбки и поддержка сделали этот день по-настоящему особенным», - отметили организаторы.

Велопробег прошел с целью почтить память Героев возложением цветов к памятникам.