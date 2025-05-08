Спорт

Соревнования по ритм-симулятору пройдут в Пскове

Соревнования по ритм-симулятору состоятся в Пскове 15 мая, сообщается в Telegram-канале «Цифровой спорт Псковской области».

«Приглашаем всех любителей ритма и спорта! Дисциплина: Ритм-симулятор. Ответственный: Леонид Ковалёнок. Вас ждёт захватывающая атмосфера соревнований, море позитивных эмоций и возможность проверить свою реакцию и чувство ритма!» - сообщили организаторы.

Соревнования пройдут в Пскове на улице Спортивной, дом № 1Б.

Тренировочный день состоится 14 мая.

Напомним, что соревнования пройдут 15 мая в 18:30

Для участия необходимо зарегистрироваться в ссылке.