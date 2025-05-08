Спорт

«Спартак-Юниор» стал победителем турнира «Локобол-2025» в Пскове

Псковский футбольный клуб «Спартак-Юниор» стал победителем традиционного детского турнира «Локобол-2025».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соревнования завершились в воскресенье, 11 мая, в областном центре на стадионе «Машиностроитель». В финале «Спартак-Юниор» в серии послематчевых пенальти выиграл у псковской «Стрелы».

Победитель турнира, прошедшего в Пскове, представит область на межрегиональном этапе соревнований.

Напомним, XIX фестиваль «Локобол – 2025 – РЖД» проходил 10 и 11 мая в Пскове. В соревнованиях участвовали девятнадцать команд.