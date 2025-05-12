Спорт

Псковские теннисисты Nordman завоевали «золото» и «серебро» в Петербурге

«Золото» и «серебро» завоевали команды по настольному теннису Nordman и Nordman 2 на соревнованиях в Санкт-Петербурге, сообщается на странице руководителя спортклуба по настольному теннису Nordman, заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«В воскресенье в Санкт-Петербурге состоялся заключительный тур открытого клубного чемпионата по настольному теннису. Две наши команды Nordman и Nordman 2 завоевали "золото" и "серебро", тем самым третий сезон подряд подтвердили свое лидерство на этом чемпионате», - отметил Юрий Сорокин.

Состав команды Nordman:

Владимир Сидоренко мсмк

Кирилл Скачков мсмк

Никита Артеменко мс

Петр Федотов мс

Глеб Иванов мс

Александр Волошин мс

Рамиль Мутыгуллин мс

Состав команды Nordman 2:

Максим Гребнев мсмк

Денис Ивонин мс

Дмитрий Виноградов мс (наш земляк)

Сергей Фильчев мс

Иван Никулин мс

Иван Кондратьев мс

«Поздравляю ребят с уверенной победой! Молодцы! Так держать!» - добавил вице-спикер Собрания.