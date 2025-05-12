Воспитанники псковской «Бригантины» завоевали 21 медаль на соревнованиях «Формула Победы»

Воспитанники спортивной школы «Бригантина» завоевали 21 медаль на соревнованиях по спортивной аэробике «Формула Победы» 11 мая в псковском спорткомплексе «Электрон», сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе.
Фото здесь и далее: «Бригантина»
В соревнованиях участвовали спортсмены из СШ «Бригантина», СШ «Гармония», СЦ «Юность», GymEnergy, «Время Первых».
Помимо 10 золотых медалей, спортсмены завоевали 3 серебряных и 8 бронзовых.
Победителями стали:
В возрастной категории 15-17 лет:
- 1 место – Денис Харьковский (индивидуальные выступления)
- 1 место – пара – Анна Козлова, Денис Харьковский
- 1 место – группа - Алина Алексеева, София Боголюбова, Александра Воробьева, Милана Баринова, Анна Козлова
- 1 место – гимнастическая платформа - Алина Алексеева, Илона Данец, Денис Харьковский, Милана Баринова, Анна Козлова, София Будник, София Боголюбова, Александра Воробьева
В возрастной категории 12-14 лет:
- 1 место – аэробик-степ - Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Ляля Васильева-Тузюк, Анжелика Гаврилаш, Ангелина Соловьева, Маргарита Цыганова, Василиса Кононова, Мария Колесникова
В возрастной категории 9-11 лет:
- Группа: 1 место – Илона Кулиева, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Ульяна Мусатова, Анна Звягина.
- Танцевальная гимнастика: 1 место - Илона Кулиева, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Ульяна Мусатова, Анна Звягина, Вероника Мартынова, Софья Левина, Татьяна Тебнева.
В возрастной категории 6-8 лет:
- Группа: 1 место – Виктория Мартынова, Яна Колесникова, Дарья Жбанова, Дарья Меликидзе, Вероника Громова.
- Танцевальная гимнастика: 1 место - Виктория Мартынова, Яна Колесникова, Вероника Громова, Дарья Меликидзе, Дарья Жбанова, Тая Игошкина, Екатерина Кузнецова, Есения Крахмалец.
Соло 2019-2020 года рождения: 1 место – Тая Игошкина.
Готовили детей к соревнованиям - Анжелика Алексеева, Инна Мартынова и Елена Зарываева.