Спорт

Спортивные площадки обустраивают в псковской деревне Неелово-1

Благоустройство общественной территории в деревне Неелово-1 Псковского района активно продвигается, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

Видео: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Мини-футбольное поле и волейбольно-баскетбольная площадка вырастают на глазах», - заметила Наталья Федорова.

Глава района напомнила, что продолжается голосование по определению общественных территорий для благоустройства на 2026 год.

Ссылка для голосования через портал «Госуслуги»: zagorodsreda.gosuslugi.ru. Нужно выбрать из списка одну общественную территорию, которая должна быть благоустроена в первую очередь: