Турнир по пулевой стрельбе среди ветеранов и их семей прошел в Пскове

Открытый турнир по пулевой стрельбе прошел городе Пскове 15 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области.
Фото: комитет по спорту Псковской области
Мероприятие прошло в рамках реализации регионального проекта «Патриотизм через спорт среди СВОих». В турнире приняли участие ветераны специальной военной операции и их семьи, а также общественные организации, которые поддержали ветеранов СВО.
Соревнования прошли в четырех классах:
Победители и призеры в своих классах получили медали и грамоты, ценные подарки от партнеров.