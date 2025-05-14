Спорт

Турнир по пулевой стрельбе среди ветеранов и их семей прошел в Пскове

Открытый турнир по пулевой стрельбе прошел городе Пскове 15 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

Мероприятие прошло в рамках реализации регионального проекта «Патриотизм через спорт среди СВОих». В турнире приняли участие ветераны специальной военной операции и их семьи, а также общественные организации, которые поддержали ветеранов СВО.

Соревнования прошли в четырех классах:

SH1 (поражение верхних конечностей);

SH2 (поражение нижних конечностей);

открытый класс (мужчины);

открытый класс (женщины).

Победители и призеры в своих классах получили медали и грамоты, ценные подарки от партнеров.