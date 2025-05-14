Спорт

Кубок города и юношеские соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Пскове

Спортивные состязания по гребле на байдарках и каноэ пройдут на гребной базе Пскова (улица Воеводы Шуйского, 9, набережная реки Великой) с 17 по 18 мая. Данный спортивный форум представляет собой второй этап сезонных соревнований и носит статус Кубка города Пскова и муниципальных юношеских соревнований, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей президент Федерации гребли на байдарках и каноэ в Псковской области Григорий Захаров.

Всего на воду выйдут около 40-50 спортсменов, представляющих исключительно город Псков. Возраст участников — от десяти лет и старше.

Программу соревнований составляют три дистанционные дисциплины: 200 метров, 500 метров, 1 километр, 5 километров.

«Следующий крупный региональный этап соревнований намечен на конец мая — начало июня, однако точные сроки и подробности пока уточняются», - отметил Григорий Захаров.