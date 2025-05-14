Спорт

Кубок Псковской области по фиджитал-спорту прошел в Великих Луках

Кубок Псковской области по фиджитал-спорту, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Великих Луках 17 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации фиджитал-спорта Псковской области.

Фото: Федерация фиджитал-спорта Псковской области

«В эту субботу, 17 мая, на площадке Инженерно-экономического лицея прошел Кубок Псковской области по фиджитал-спорту, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это новый формат соревнований, который набирает популярность не только в нашей стране, но и во всём мире!» - отметили в федерации.

Результаты

Двоеборье-тактическая стрельба (Counter-Strike 2 + лазертаг) впервые прошли в Великих Луках:

Квейк; ART Gaming; Акела.

Ритм симулятор (Just Dance):

Владислава Волкова; Елизавета Иванова; Дарья Дзявка.

Футбольное двоеборье (фиджитал-футбол):

«Псков-фиджитал»; ART Gaming; «Лисы ИЭЛ».

Победители турнира по двум дисциплинам войдут в состав сборной Псковской области по фиджитал-спорту. Победители дисциплины «футбольное двоеборье» будут представлять Псковскую область на отборочных соревнованиях этапа чемпионата России по футбольному двоеборью 2025 в Великом Новгороде 25 мая.