Псковские каратисты стали призерами турнира в Витебске

Открытый турнир по каратэ WKF «Кубок Партизан», куда отправилась псковская команда каратистов по приглашению белорусских коллег, прошел 17 мая в Витебске. В соревнованиях принимало участие более 300 спортсменов из Белоруссии и России, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерации каратэ города Пскова Антон Потебня.
Фото здесь и далее: Антон Потебня
Результаты выступлений псковских спортсменов:
Золотые медали выиграли:
«Серебро» завоевали:
«Бронзу» получили:
Спортсмены-воспитанники псковского клуба каратэ Будокан «АТЭМИ».