Кубок Пскова по карате «Тигр Шотокан» пройдет 24 мая

Кубок города Пскова по карате WKF «Тигр Шотокан» пройдет в субботу, 24 мая, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.
Турнир проходит согласно календарного плана комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и спортивной федерации карате города Пскова.
Турнир пройдет в разделах индивидуальное ката, индивидуальное кумите, ката группа, командное кумите.
Ожидается участие более 400 участников из Псковской области и приглашенных регионов.
Соревнования пройдут с 10:00 до 18:00 в универсальном спортивном комплексе «Олимп».