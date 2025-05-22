Спорт

Первенство спортшколы «Барс» по плаванию «Олимпийские дни» проходит в Пскове

Первенство спортивной школы «Барс» по плаванию «Олимпийские дни», посвященные памяти первого директора Дома спорта, заслуженного работника физической культуры РСФСР Сергея Борисова, проходит в Пскове на этой неделе.

Фотография: Анна Тягунова / ПЛН

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе, участниками станут юниоры и юниорки 2007 и 2009 годов рождения, а также юноши и девушки 2010 и 2011, 2012 и 2013 годов рождения. Соревнования будут проходить в следующих номинациях: вольный стиль, брасс, баттерфляй и комплексное плавание.

Победителям выдадут медали и грамоты.

Соревнования проходят на улице Набережная реки Великой, 16. Начало 22 и 23 мая в 16.30, 24 мая в 9.30.

Дом спорта с первым в городе плавательным бассейном был построен в Пскове в 1970 году, а его директором стал Сергей Борисов. По его инициативе была создана материальная база для детско-юношеской спортивной школы плавания, а также его заслугой стало строительство спортивного лагеря «Нептун» в поселке Елизарово.

Напомним, что раннее о воспоминаниях ветерана физкультурно-спортивного движения Сергея Борисова издали книгу.