Спорт

Впервые в Пскове пройдет Кубок России по Кудо среди мужчин и женщин

В Пскове готовится уникальный спортивный турнир — Кубок России по Кудо, который впервые пройдет в городе 25 мая, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

Кубок России станет итоговым событием десятилетней работы псковского отделения Федерации Кудо России. Он призван определить сильнейших спортсменов страны и собрать участников из различных регионов.

Как рассказал Илья Кучеров, в соревнованиях примут участие более 80 спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации. Отличительной особенностью турнира станет отдельный зачет для возрастных спортсменов — впервые в истории соревнований среди ветеранов Кудо примут участие спортсмены старше 40 лет.