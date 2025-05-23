Спорт

В Пскове пройдёт чемпионат города по ловле поплавочной удочкой

Чемпионат города по ловле рыбы поплавочной удочкой пройдёт в Пскове 7 июня. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Рыболовнаясемья.РФ».

В открытом чемпионате могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители по ловле рыбы поплавочной удочкой. Подготовку соревнований осуществляет Федерация рыболовного спорта Псковской области, Государственный комитет по физической культуре и спорту Псковской области.

Место проведения соревнования – левый берег реки Великая, в районе областной больницы. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины с 16 лет. Соревнования лично-командные, состав команды три человека, без ограничения по полу, возрасту и квалификации. Участники до 18 лет должны иметь письменное согласие от родителей на участие в соревновании, заверенное нотариально, которое предъявляется в комиссию по допуску, при регистрации. Спортсмены обязаны быть на церемонии открытия и закрытия соревнования. Желательно - наличие форменной одежды (футболки с наименованием и/или логотипом команды, а также по усмотрению бейсболки, флаг).

Соревнование проводится в два тура, в один день. Продолжительность ловли - оба тура по 2,5 часа. Для участия необходима предварительная регистрация, которая проходит до 4 июня в сообществе и по номеру телефона +7 931 9003415.

Победителей и призеров Чемпионата наградят кубками, медалями и призами от спонсоров.

Подробнее ознакомиться с положением чемпионата можно ознакомиться по ссылке.