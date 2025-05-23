Спорт

Ветераны СВО приняли участие в IX Всероссийском полумарафоне в Пскове

Участниками девятого всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ в Пскове стали ветераны, участники специальной военной операции и других локальных конфликтов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Фото: Псковский филиал фонда «Защитники Отечества»

В забеге на дистанцию 10 километров приняли участие Дмитрий Ющенко; Камиль Ижболдин; Владимир Моисеев; Андрей Петров.

В забеге на дистанцию 5 километров участвовали Андрей Сарычев; Михаил Каратыш.

Большинство спортсменов являются членами региональной Ассоциации ветеранов СВО, возглавляемой социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Дмитрием Ющенко.

«Только личным примером можно доказать исключительную важность спорта в восстановлении и реабилитации и привлечь ребят к систематическим занятиям. Мы делаем это постепенно, но результативно, и это только начало», - уверен Дмитрий Ющенко, слова которого не расходятся с делом. Бежал Дмитрий Ющенко на высокотехнологичном спортивном протезе, который получил через фонд «Защитники Отечества». «Я почти год бегаю на нем, и трейл бегал, и марафоны, протез показывает себя превосходно, я доволен».

«Все ребята остались в полном восторге от участия в забеге, - добавил Дмитрий Ющенко. - Андрей Сарычев и Михаил Каратыш, которые заявились на 5 км, пробежав свою дистанцию, не захотели останавливаться и побежали с нами десятку!»

Участник забега Михаил Каратыш получил серьезное ранение в зоне проведения СВО. После лечения и реабилитации обратился в филиал фонда « Защитники Отечества», где ему предложили пройти санаторно-курортное лечение, а позднее организовали участие в региональной кадровой программе «Герои земли Псковской».

«Спорт, по моему мнению, это лучшая адаптация, особенно для людей, которые ограниченны в возможностях. Мы показали, что мы такими себя не считаем. Мы наравне со всеми. Мы стремимся, мы можем. Мы все преодолеваем так же, как и все остальные люди. И адаптация проходит лучше, когда ты не один. Если рядом с тобой твои боевые друзья», - уверен Михаил Каратыш.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.