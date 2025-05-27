Спорт

Издан сборник статей конференции «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы»

Издан сборник статей III открытой научно-практической конференции «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 55-летию ВЛГАФК, сообщил сопредседатель оргкомитета конференции, декан ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии Дмитрий Белюков.

53 автора представляют Москву, Краснодар, Тамбов, Читу, Псков, Великие Луки, Каменск-Шахтинский (Ростовская область).

️Сборник посвящен

️актуальным вопросам теории и методики подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов,

️медико-биологическим аспектам подготовки спортсменов,

️современным тенденциям и актуальным вопросам развития физического воспитания и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта,

️историческим аспектам физической культуры, спорта и олимпийского движения, проблемам развития олимпийского образования.

Издание сборника осуществлено в соответствии с планом научно-исследовательской работы ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» на 2025 год и планом научных конференций, семинаров, симпозиумов Великолукской олимпийской академии на 2025 г. при поддержке Олимпийского комитета России.