Спорт

Валентин Власов стал обладателем Кубка Псковской области по блицу

Обладателем Кубка Псковской области по блицу стал шахматист из Великих Лук Валентин Власов, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации шахмат.

Фото: Федерация шахмат Псковской области

Федерация шахмат Псковской области утвердила результаты, прошедшего в городе Великие Луки, Кубка Псковской области по блицу имени В.Н. Ленчукова. Соревнования организовала и провела региональная Федерация шахмат совместно с комитетом по спорту Псковской области и посвятили их известному детскому тренеру из Великих Лук. воспитавшего нескольких победителей и призеров Первенств России. Северо-Западного федерального округа и Псковской области, Виктору Ленчукову.

Соревнования обсчитаны на международный рейтинг ФИДЕ и российский шахматный рейтинг ФШР.

Турнир прошёл в центральной библиотеке имени М. И. Семевского. В соревновании приняли участие 50 спортсменов из Великих Лук, Пскова, Великолукского, Псковского Куньинского и Новосокольнического районов.

Кубок Псковской области по блицу завоевал Валентин Власов из г.Великих Лук. Призерами турнира стали Валерий Жихарев из Великих Лук и Святослав Самсонов из Пскова.

Ссреди женщин: Светлана Вельтмандер (Великие Луки).

Среди юниоров — Николай Никитин (Псков).

Ветеранский приз достался ведущему ветерану шахмат Псковской области, победителю ветеранского Первенства СЗФО 2025 года - Валерию Жихареву.