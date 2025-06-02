Спорт

Межрегиональный турнир по панкратиону состоится в Псковском районе

Межрегиональный турнир по панкратиону памяти псковских героев-пограничников пройдет 8 июня в Псковском районе. В спортивном центре «Олимп» соберутся бойцы из муниципальных образований Псковской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Соревнования пройдут в нескольких возрастных и весовых категориях участников:

Дети (2017—2016 гг.р.) панкратион традиционный — 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 46+ кг.

Дети (2015—2014 гг.р.) панкратион традиционный — 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 54+ кг.

Дети (2013—2012 гг.р.) раздел панкратион традиционный — 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 66+ кг.

Юноши (2011—2010 гг.р.) в разделе панкратион классический — юноши: 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85, 85+ кг; девушки: 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 57+ кг.

Юноши (2009—2008 гг.р.) в разделе панкратион классический — юноши: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 85+кг; девушки: 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 65+кг.

Взрослые (2007 г.р. и старше) в разделе панкратион классический — мужчины: 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+кг; женщины: 53, 58, 64, 71, 71+кг

Регистрация на участие в турнире доступна до 7 июня включительно. Заявки на турнир принимаются на почту ivanenkovviktor@mail.ru в электронном виде.

Положение о проведении турнира