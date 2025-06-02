Спорт

ФК «Луки-Энергия» сыграет с «Иркутском» 8 июня

Домашний матч между командами «Луки-Энергия» и командой «Иркутск» в рамках 11-го тура LEON-Первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизиона Б» сезона 2025 года состоится на стадионе «Экспресс» 8 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

«Дорогие великолучане и уважаемые гости нашего города! Приглашаем всех на стадион "Экспресс"!» - пригласили в администрации.

Великолукские футболисты провели с командами «Иркутска» 4 матча, но только один из них, предыдущий, стал гостевым. В нём «Луки-Энергия» уступила с минимальным счётом – 0:1.

В трёх домашних великолучане одержали одну победу и дважды сыграли вничью.

«"Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите на "Экспрессе" в этой игре нашу футбольную команду. Ждём от болельщиков команды активной и горячей поддержки на трибунах!» - добавили в администрации города.

Игра начнётся в 13:00.