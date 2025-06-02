Спорт

Соревнования по самбо на Кубок князя Довмонта пройдут в Печорах

14–15 июня в Печорах впервые пройдут лично-командные соревнования по самбо на Кубок Святого благоверного князя Довмонта. Турнир организовывает Псковская епархия при поддержке партнеров, в том числе партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных» и клуба единоборств «Отечество – Псковская область», сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фотография: Александр Козловский / Telegram-канал

«Этот турнир станет не просто спортивным событием, а объединением физического воспитания и духовных ценностей. По благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея соревнования будут проходить в духе патриотизма, чести и взаимного уважения – это именно те качества, которые формируют настоящего гражданина», - пишет Александр Козловский.

Соревнования пройдут в личном и командном зачёте, участвовать будут юноши и девушки.

Кубок Святого благоверного князя Довмонта станет главным призом. Победители получат шанс представить Псковскую область на играх памяти Александра Невского в Санкт-Петербурге.