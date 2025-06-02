Спорт

Команда «Барс» из Пскова победила на межрегиональном турнире «Футбольный компас»

Псковские футболисты команды «Барс» заняли первое место на межрегиональном турнире среди спортсменов 2014 года рождения «Футбольный компас», сообщили Псковской Ленте Новостей представители футболистов.

Финал состоялся 4 июня. Футбольная команда «Барс» выступила против команды «Реал» и уверенно одержала победу.

За время матча псковские футболисты забили два победных гола и стали победителями со счетом 2:0. Посмотреть матч можно по ссылке.

Всего участниками турнира «Футбольный компас» стали 10 команд, которые путем жеребьевки были разделены на две группы. Псковичи обошли спортсменов из Москвы, Смоленска и других городов.