Спорт

Шахматный матч проходит в Пскове в эти выходные

В субботу и в воскресенье в Ледовом дворце Пскова состоится шахматный матч, посвящённый 80-тию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

В шахматном поединке по двум дисциплинам быстрые шахматы и блиц сойдутся две дружины: сборная Псковской области и Спортивный клуб «Невский рубеж» из Санкт -Петербурга. В каждой команде 10 участников. Система проведения схевенингенская, т.е. каждый игрок сыграет с каждым игроком противоположной команды.

В составах команд 50% мест отдано закреплено за ветеранами, остальные места ведущие игроки Псковской области и Спортклуба «Невский рубеж». Соревнования зарегистрированы в ФИДЕ для обсчета международного и российского рейтинга.