Спорт

В Пскове стартовал шахматный матч, приуроченный к 80-летию Победы

Первые игры матча, приуроченного к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялись в Ледовом дворце в Пскове. Команды из Псковской области и питерский «Невский рубеж» сражались в турнире по быстрым шахматам, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Перед началом соревнований капитаны команд Геннадий Находкин («Невский рубеж») и Валерий Жихарев (сборная Псковской области) поприветствовали участников.

Президент псковской Федерации шахмат Дмитрий Шахов вручил юным спортсменам – членам сборной Псковской области, Ростиславу Бобовкину, Владиславу Мерзанюкову и Николаю Никитину, выполнивших спортивные нормативы в 2025 году, значки «Кандидат в мастера спорта России».

Более семи часов напряженной игры показали, что соперники равны. Первые два тура завершились вничью 5:5. В третьем (6:4), четвертом (7:3) и пятом (7,5:2,5) турах псковичи вырвались вперед с общим счетом 30,5:19,5. Шестой тур перед обедом снова закончился вничью 5:5.

После перерыва «Невский рубеж» усилил игру, но все равно уступил псковичам 4,5:5,5. В седьмом туре петербуржцы разгромили сборную Псковской области со счетом 6,5:3,5. Однако в предпоследнем, девятом туре псковичи взяли реванш с тем же результатом.

Завершающий десятый тур остался за командой из Санкт-Петербурга. Оба капитана — Валерий Жихарев из Великих Лук и Геннадий Находкин из Санкт-Петербурга — показали упорную борьбу. В итоге победу одержал молодой ветеран из Петербурга, а в по итогам тура победу праздновали петербуржцы с результатом 7,5:2,5.

Несмотря на поражение в последнем туре, сборная Псковской области выиграла первый раунд со счетом 53,5:46,5. Завтра матчи продолжатся в формате блица. По итогам двух дней соревнований станет ясно, кто завоевал Кубок 80-летия Победы.

Лучшие результаты в своих командах показали Ростислав Бобовкин из Псковской области (8,5 очков из 10) и Валов Илья из «Невского рубежа» (7 очков из 10).

Соревнования обслуживает судейская бригада в составе главного судьи, международного арбитра Дмитрия Шахова, главного секретаря, спортивного судьи первой категории Александра Шпака и спортивного судьи третьей категории Николая Якушкина.