Утренний полёт Международной встречи воздухоплавателей отменили из-за непогоды

Вечерний спортивный полёт Международной встречи воздухоплавателей, который должен был пройти сегодня, 10 июня, отменили из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Ранее состоялся первый тренировочный полет состоялся в окрестностях деревни Платоново Псковской области.

Участники встречи выполнили задание «вальс сомнений», пролетев расстояние до деревни Задежа.

Первый тренировочный полет прошел на 29-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Напомним, 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту проходит в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей.

Чемпионат России проводится согласно календарному плану министерства спорта РФ и является одним из центральных событий в мире отечественного воздухоплавания.

В этом году генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в пятнадцатый раз выступает ПАО «Газпром». Поддержку мероприятию также оказывают местные предприятия, представители бизнеса, один из крупнейших российских банков и известная торговая сеть.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.